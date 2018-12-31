مجلس امن كوردستان يرد على ادراج مسرور بارزاني بقائمة سورية لدعم “الارهاب”

اصدر مجلس امن اقليم كوردستان، اليوم الاحد، ردا على اصدار قائمة طويلة باسماء اشخاص قالت دمشق انهم دعموا المعارضة السورية “وتمويل الارهاب”، وورد فيها اسم مستشار المجلس مسرور بارزاني الذي رشحه الحزب الديمقراطي مؤخرا لرئاسة حكومة الاقليم.

وجاء في بيان للمجلس “من المضحك ان يتحدث نظام شوفيني وقمعي معاد للكورد عن الارهاب وهو الذي قام بدعم الارهابيين لكي يظهر بانه هو البديل الافضل منهم”.

واضاف ان “نظاما استخدم الاسلحة المحرمة دوليا ضد المدنيين وغمس بالدم مئات الالاف من المواطنين السوريين وشرد الملايين منهم خارج البلدان المجاورة، ما هو الاعتبار الذي لديه لكي يدعو الى كتابة مثل تلك القائمة”.

وتابع البيان أن “الامر المضحك الاكبر هو ان عددا من المراهقين السياسيين والفاسدين والخونة استبشروا بهذه القائمة ويطبلون ويزمرون له”.

إلا ان بيان مجلس امن كوردستان قال “الذي اغضب وتسبب بانهيار النظام السوري هو دعم مستشار مجلس امن الاقليم للقوى الاصيلة في غرب كوردستان (القوات الكوردية السورية)”.

ونوه الى انه “من الفخر للانسان ان يتهم بدعم الناس المظلومين ومسلوبي الحقوق وانه من الرفعة ان يعد في داخل البلاد ضمن الجبهة المضادة الفاسدين والمتاجرين بانفسهم وبلادهم، مضيفا ان المؤسسات التي يديرها مستشار مجلس امن الاقليم كشريك فعال للتحالف الدولي ضد الارهاب وجهت باستمرار الضربات الموجعة للارهابيين، وفي اخر فعالية خاصة كان لها صدى في الاعلام العالمي تمكنت من تفكيك اكبر عصابة للدعم المالي وغسيل الاموال للارهابيين وهذه العصابة تورط فيها العديد من الاشخاص والدول”.

واصدرت دمشق- بحسب وسائل اعلام- قائمة ب615 شخصاً و105 كيانات اتهمتهم بتمويل جماعات مسلحة واخرى معارضة في سوريا.

ووفق القائمة المذكورة، فإن الأشخاص الواردة أسماؤهم يحملون جنسيات سورية وشملت ايضا اشخاصا من 30 جنسية عربية وأجنبية،

وشملت القائمة المشار إليها مسرور بارزاني ورئيس هية علماء المسلمين حارث الضاري.

واللافت في الأسماء التي احتوتها القائمة ورود أسماء لزعماء سياسيين منهم في لبنان سعد رفيق الحريري، وليد جنبلاط، سمير جعجع، وايضا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو.