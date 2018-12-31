مدارس بابل تؤهل بناياتها المدرسية ضمن حملة مدرستنا بيتنا

قامت مدارس المديرية العامة للتربية في محافظة بابل بتأهيل بناياتها المدرسة ضمن حملة الوزارة مدرستنا بيتنا والهادفة الى تهيئة بيئة ملائمة وجاذبة للتلاميذ والطلبة .

مدير العلاقات العامة والإعلام في الوزارة السيد فراس محمد حسن اوضح ان مدارس ” العلاق للبنين والعصر الذهبي الابتدائية ومكة المكرمة ” شاركوا في حملة الوزارة مدرستنا بيتنا عن طريقتفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية اذ اسهمت الحملة بتأهيل عدد كبير من المدارس في المحافظة .

وتابع حسن ان ادارة وملاك مدرسة العلاق للبنين الكائنة في ناحية المدحتيه قاموا بحملة لتصليح زجاج المدرسة وعمل كتائب لشابيك المدرسة وصبغ بناية المدرسة ، اما ادارة وملاك مدرسةالعصر الذهبي الابتدائية الكائنة في ناحية السدة وبالتعاون مع اولياء امور التلاميذ قاموا ببناء سياج بطول 40 متر ، اما مدرسة مكة المكرمة الكائنة في قضاء الهاشمية فشرعت ببناءصفين من قبل احد المتبرعين في ناحية الحمزه وبجهود متميزة من قبل معلم التربية الرياضية السيد حيدر حاكم ، مضيفاً ان كلفة البناء ستتجاوز الـ (15) مليون دينار اذ ان مساحة الصف الواحد بلغت 8×5 .

فراس محمد حسن

مدير العلاقات العامة والإعلام