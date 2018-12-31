مسلحون يفجرون خط نقل للكهرباء في ديالى

تعرض خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط العالي (صمدية – كصيبة) في محافظة ديالى الى الانفصال بسبب تفجير اليوم الاثنين.

وقالت الوزارة في بيان اليوم انه “تعرض فجر هذا اليوم الاثنين الموافق 31/12/2018 خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط العالي (صمدية – كصيبة)( 132ك.ف) في منطقة النهروان الى الانفصال نتيجة عمل ارهابي ادى الى خروج الخط من الخدمة, بعد ان تم وضع عبوة ناسفة تحت البرج رقم (20) ما ادى الى اطفاء محطة كصيبة التحويلية, وتأثرت تجهيز الطاقة الكهربائية لمناطق (جسر ديالى والامين).

واضاف البيان انه على الفور توجهت ملاكات الشبكة الاولى في المديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية المنطقة الوسطى الى موقع الحادث وباشرت باعمال الصيانة لاعادة الخط الى الخدمة.