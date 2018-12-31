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منفذ حدودي ومنطقة تجارية جديدين بين ايلام وواسط

أعلنت محافظة ايلام الفيلية، عن الاتفاق مع محافظة واسط على فتح منفذ حدودي جديد اضافة الى منطقة للتبادل التجاري بين الجانبين.
وقال محافظ ايلام قاسم سليماني دشتكي، ان المحافظة الفيلية اتفقت مع محافظة واسط على فتح منفذ حدودي باسم “جيلات” في منطقة “دهلران”.
واضاف انه من المقرر ان تقام هناك في ذلك المنفذ منطقة للتبادل التجاري، مشير الى ان المحافظتين اتفقتا على تحويل الطريق الرابط بكربلاء والنجف الى خط سريع.
وبهذا فان ايلام الفيلية ستمتلك ثلاثة منافذ حدودية مع العراق وهي: مهران، وجنكوله وجيلات.

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