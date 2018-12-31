وزارة التعليم العالي تعيد الطلبة الجامعيين المرقنة قيودهم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم الاثنين اعادة طلبة الدراسات العليا المرقنة قيودهم الى مقاعد الدراسة، وفيما اكدت ان هذا القرار يشمل الطلبة الذين رسبوا باكثر من مادتين ومعدل في الدور الثاني او الذين ادوا الامتحان التكميلي ولم يحققوا النجاح، أشارت الى ان هذا التعديل يشمل طلبة الأعوام ٢٠١٦-٢٠١٧ و٢٠١٧-٢٠١٨ و ٢٠١٨-٢٠١٩.

وقال المدير العام لدائرة البحث والتطوير غسان حميد عبد المجيد، إن وزير التعليم العالي الدكتور قصي السهيل “وافق على إعادة طلبة الدراسات العليا المرقنة قيودهم الذين رسبوا باكثر من مادتين ومعدل في الدور الثاني او الذين ادوا الامتحان التكميلي ولم يحققوا النجاح الاحتفاظ بمقاعدهم الدراسية، وتحويلهم الى النفقة الخاصة، مشيرا الى ان هذا التعديل يشمل طلبة الأعوام ٢٠١٦-٢٠١٧ و٢٠١٧-٢٠١٨ و ٢٠١٨-٢٠١٩،

واوضح ان هذا القرار يشمل طلبة الدكتوراه الذين لم يحققوا النجاح بالمحاولة الثانية في الامتحان الشامل، مبينا ان وزير التعليم اوعز بتشكيل لجان في الجامعات برئاسة المساعد العلمي للجامعة للنظر في معالجة المرقنين للاعوام الدراسية قبل السنة الدراسية ٢٠١٦-٢٠١٧ والذين لديهم حالات انسانية على ان تنفذ بعد مصادقة رؤساء الجامعات.