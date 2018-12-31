2018 السليمانية.. 62 حالة قتل عمد وتزايد حالات الانتحار

اعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الاحد، احصاءً بفعالياتها ونسب الجرائم والحوادث التي حصلت خلال العام الحالي 2018.

وقال مدير قسم الاعلام والعلاقات في المديرية النقيب سركوت احمد في مؤتمر صحفي، ان العام 2017 شهد تسجيل 67 حالة قتل عمد في محافظة السليمانية تم اكتشاف 58 حالة منها، مستدركا انه في العام الحالي 2018 تم تسجيل 62 حالة قتل عمد تم اكتشاف 59 حالة منها.

واوضح انه بالمقارنة مع 2017 فان حالات الانتحار قد ازدادت في المحافظة لان العام الماضي شهد 55 حالة انتحار الا انها ازدادت الى 63 حالة خلال العام الحالي بالاضافة الى تسجيل 281 محاولة انتحار.

واضاف ان العام الماضي شهد الف و756 مشاجرات وضرب متعمد في محافظة السليمانية الا انها كانت الفا و677 حالة هذا العام.

واشار احمد الى ان جرائم تزوير الاختام والرموز في العام الماضي 2017 كانت 30 حالة الا انها انخفضت هذا العام الى 22 حالة، كما ان حالات تزوير العملات العام الماضي كانت سبع حالات لكنها ارتفعت هذا العام الى 10 حالات.

كما اوضح ان العام الماضي شهد صدور اوامر قضائية باعتقال 6 الاف و227 متهما في المحافظة وتم ارسالهم الى مراكز الشرطة وتم نقلهم، لكن العام الحالي شهد ارتفاع الاوامر القضائية الى 8 الاف و200 امر اعتقال فضلا عن استدعاء عدد من الاشخاص الى مراكز الشرطة تم اطلاق سراحهم بكفالة ولم يدونوا في هذا الاحصاء.