إيران تتحدث عن هدف آخر لزيارة ترامب يتعلق بالمسؤولين العراقيين

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي يوم الاثنين ان الهدف من الزيارة التي اجرها الرئيس الامريكي دونالد ترامب الى العراق هو ألّا يطلع الشعب والمسؤولون في ذلك البلد عليها.

وقال قاسمي في مؤتمر صحفي عقده اليوم في العاصمة الايرانية طهران “استُخدمت الكثير من التعابير حول زيارة ترامب للعراق، ولكن تعبير ترامب كان لافتاً، فهو بعد مضي أعوام وانفاق 7 ألاف مليار دولار في الشرق الاوسط يجري اليوم زيارة الى العراق خفية ومن دون ضوضاء لكي لا يطلع الشعب العراقي ومسؤوليه على تلك الزيارة”.

واضاف ان “زيارة ترامب تعتبر انتهاكاً لسيادة العراق واهانةً للشعب في هذا البلد لأنه جاء العراق خفية لزيارة قاعدة عسكرية أمريكية”، لافتاً الى أن “امريكا لا يمكنها التواجد في المنطقة ولا مكان للولايات المتحدة فيها”.