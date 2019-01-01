الاتحاد يتحدث عن “متغيرات جديدة” وتطبيع الأوضاع بالمتنازع عليها

وجه المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الاثنين، رسالة تهنئة بمناسبة اعياد رأس السنة الميلادية.

وقال اعلام المكتب السياسي في رسالته “بمناسبة حلول العام الجديد 2019 نتوجه بأحر التهاني والتبريكات الى جماهير الشعب والكوردستانيين في جميع اجزاء كوردستان واي مكان في العالم، ونتمنى ان يكون العام الجديد عاماً للتقدم والازدهار والسعادة”.

واضاف “ننتهز الفرصة في هذه المناسبة لتاكيد رسالة الاتحاد الوطني الكوردستاني حول الملفات المهمة المتعلقة باوضاع كوردستان والعراق والمنطقة”.

واوضحت الرسالة “على مستوى بغداد، ان تناضل جميع الاطراف الكوردستانية كفريق كوردستاني موحد من اجل ترسيخ الحقوق الدستورية والديمقراطية لشعب كوردستان ومعالجة المشاكل العالقة بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وتطبيع الاوضاع في كركوك وخانقين وباقي المناطق المستقطعة”.

وتابعت “على مستوى كوردستان، ان تستمر الحوارات لتشكيل الحكومة الجديدة في اقليم كوردستان، واجراء حوار واضح وصريح من اجل معالجة المشاكل السابقة وتشكيل حكومة تستطيع ترسيخ الشراكة الحقيقة، وان تشترك الاطراف المشاركة في الحكومة في اتخاذ القرار وتحمل المسؤوليات، والعمل على تحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين والاعمار والازدهار وتطوير القطاعين الاقتصادي والخدمي”.

وبينت الرسالة “تتجلى في المنطقة بدايات مرحلة سياسية وعسكرية جديدة، نحن نعتبر وحدة القوى الكوردستانية ضرورة ملحة لهذه المرحلة، لكي تجري قراءة دقيقة للمتغيرات الجديدة والتعامل معها من منظور حماية المصالح العليا والامن والاستقرار في اقليم كوردستان”.