الاردن الحزين بذكرى اعدام صدام

رشيد سلمان

فيديو على موقع (بغداد اليوم) في افخم قاعات الاردن يوضح حزن الاردنيين ملكا و حكومة وشعبا بذكرى اعدام صدام.

عشائر الاردن بمباركة الملك الشحاذ و حكومته تقيم الشعائر الحزينة و تذبح الضحايا لان اعدام صدام مناسبة اليمة ادمت قلوبهم و السبب طائفي بحت بعد ان حذّر الملك الشحاذ من الهلال الشيعي.

مع كل هذا الاحتقار للعراق و العراقيين زيارات المسؤولين الاردنيين المحتفلين بذكرى اعدام صدام لا تنقطع اخرها قبل ايام زيارة رئيس الوزراء الاردني و من معه.

بدلا من ان تمنع الوفود الاردنية من دخول العراق تكافؤها الحكومات اخرها حكومة حرامي المصرف بالنفط المخفّض و الاعفاء من الضرائب مع ان العراق مفلس الا من رواتب و مخصصات الحرامي و الرئاسات الثلاث و شبكاتها.

لو كان حقد الاردن ملكا و حكومة و شعبا على العراقيين سرا من الاسرار يمكن تفسير تمادي حكام العراق الاجانب في غيّهم و لكن الحقد علانية على شكل احتفالات حزينة و نحر الضحايا بذكرى اعدام قاتل الشيعة صدام.

لو كان رؤساء الوزارات العراقية بعد 2003 من (سنّة) صدام يمكن تفسير بيع النفط بسعر مخفض يصل الى 20 دولارا للبرميل الواحد و اعفاء البضائع الفاسدة من الضرائب بضمنها الادوية.

المالكي هدر نفط البصرة و المال الضريبي على الاردنيين و العبادي سار على خطاه و الان ابن عبد المهدي يضاعف العطاء في كل المجالات و هذا الثالوث لم يهب اهل النفط في الوسط و الجنوب سوى الماء الخابط الملوث.

التسامح مع الاعداء له حدود الا عند الساسة الشيعة لانهم خانوا الامانة بسبب الثراء و الجاه الزائف و لم يهبوا اهل الوسط و الجنوب ما وهبوه للأردنيين الذين يجاهرون بعدائهم.

ملاحظة: هذا الثالوث بالإضافة الى هدر نفط الوسط و الجنوب اعادوا البعثيين و الدواعش للوزارات و مفاصل الدولة الاخرى.

الحل الخلاص من الخونة و اقليم الوسط و الجنوب ثم دولة الوسط و الجنوب لينعم اهل الوسط و الجنوب بنفطهم و ارضهم و ليتخلصوا من القتل بالمفخخات.