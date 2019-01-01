الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تحذر من كتيبة مسلحة في العراق

اعتبر قائد الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، اللواء تامير هيمان، أن إيران تستطيع استخدام نفوذها المتزايد في العراق لاستخدام هذا البلد العربي كموطئ قدم لشن هجمات على إسرائيل.

وقال هيمان، في كلمة ألقاها اليوم الاثنين في مؤتمر بتل أبيب، إن “نفوذ إيران يتزايد في العراق وخاصة من قبل كتيبة القدس”.

ولفت قائد الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية إلى أن الإيرانيين، وخاصة في ظل قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الانسحاب من المنطقة، “قد ينظرون إلى العراق كساحة مناسبة للتمركز، مثل ما قاموا بذلك في سوريا، لاستغلاله كمنطلق لتعزيز قواتهم ما يهدد دولة إسرائيل”.

وحذرت إسرائيل مرارا من تداعيات تعزيز إيران لمواقعها في العراق لا سيما عن طريق التعاون مع الفصائل المسلحة الشيعية الناشطة في البلاد خاصة “الحشد الشعبي” الذي شارك خلال السنوات الماضية في الحملة ضد “داعش” مع القوات العراقية الحكومية.

وفي أواخر أغسطس الماضي أفادت تقارير إعلامية بأن الجيش الإيراني نقل صواريخ إلى القوات المتحالفة معه في العراق، ما أكده لاحقا عسكريون إسرائيليون، معتبرين أن هذه العمليات جاءت ردا على هجمات إسرائيل على مواقع إيران في سوريا.

ووفقا لوكالة “رويترز”، فإن الصواريخ الإيرانية التي نقلت إلى العراق من نوع “زلزال” و”فاتح 110″ قادرة على ضرب أهداف في مدى يتراوح بين 200 و700 كيلومتر، وبالتالي قد تصل إلى تل أبيب من غرب العراق كما تهدد العاصمة السعودية الرياض.