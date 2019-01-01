الجمارك تضبط شحنة انابيب بإجازة إستيراد مزورة بميناء ام قصر

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، الثلاثاء، ضبط شحنة انابيب بإجازة إستيراد مزورة بميناء ام قصر في محافظة البصرة.

وقالت الهيئة في بيان إن “الهيئة ضبطت ارسالية وردت إلى ميناء أم قصر الشمالي بإجازة استيراد مزورة على الباخرة (حيدرا) قادمة من ميناء جبل علي الإماراتي” .

وأضافت الهيئة أنه “بناءً على معلومات سابقة ومتابعة حثيثة من قسم التفتيش وشعبة المكافحة والتحري في مديرية جمارك المنطقة الجنوبية تم ضبط شحنة انابيب فايبر كلاس مستعملة بكمية (٨٩٨) أنبوبا سعودية المنشأ بعد عملية الكشف لموظفي الهيئة في المركز المذكور”.

واكدت الهيئة أنه “تم إتخاذ الإجراءات القانونية بحق شركة ريحانة النسيم للتجارة العامة وتحرير محضر ضبط أصولي بموجب قانون الجمارك وإحالة أوراق الدعوى الجمركية إلى القضاء”.

وأضافت أن “الهيئة ستبدأ بتطبيق حزمة إجراءات في مراكزها الجمركية للحد من التلاعب وتزوير الوثائق الرسمية ومنع دخول المواد المخالفة”.