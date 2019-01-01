الجيش الاسرائيلي يتوقع تموضعا لإيران في العراق بشكل مشابه لسوريا

توقع رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تامير هيمان يوم الاثنين تموضعا لإيران في العراق بشكل مشابه لسوريا.

ونقل المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي ادرعي اليوم عن هيمان قوله ان “العراق يتعرض لتأثير متزايد من قبل إيران و فيلق القدس”، مردفا بالقول انه “قد تجد إيران العراقَ كمنطقة ملائمة للتموضع بشكل مشابه لسوريا”.

واضاف ان “إيران وفيلق القدس يعلمان علم اليقين الفرق بالقدرات بيننا وبينهم خاصة في منطقة سوريا. هم يعلمون ان ردنا على أي عمل من جانبهم ستكون قاسية”.

وقال هيمان “حزب الله اللبناني يعيش أوضاعًا اقتصادية صعبة. وضعه ومكانته داخل لبنان يواجه علامة استفهام”.