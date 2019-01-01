الحلبوسي ينفي عمل زوج وزيرة التربية شيماء الحيالي ضمن حمايته

نفى المكتب الاعلامي لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الثلاثاء، عمل زوج وزيرة التربية شيماء الحيالي ضمن حماية رئيس البرلمان.

وقال المكتب الاعلامي في بيان ، ا ن “بعض الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت أخبارا تناولت فيها عمل الموظف عماد طارق زوج وزيرة التربية شيماء الحيالي ضمن حماية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي”.

ونفي المكتب “الأخبار المتداولة نفيا قاطعا”، مؤكداً “عدم صحتها”، موضحا في الوقت ذاته أن “الموظف عماد طارق حامد عمر تم تعيينه من قبل رئيس مجلس النواب الأسبق أسامة النجيفي بحسب الأمر النيابي 78 والمرقم 1/ 7 /78 بتاريخ 13 آذار 2013م بوظيفة م. مدير في المرتبة الثانية من الدرجة الرابعة، ويكون مقر عمله في دائرة العلاقات العامة والتشريفات وتنسيبه إلى دار ضيافة النجيفي في القادسية، ثم بناءً على موافقة رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري بالأمر الديواني المرقم 3989 بتاريخ 1 تشرين الثاني 2017 تم تنسيبه إلى الدائرة البرلمانية/ قسم مكاتب المحافظات/ مكتب مجلس النواب نينوى الأيسر، والتفرغ للعمل بمكتب إحدى النائبات السابقات”.

وبين انه “بموجب الأمر الديواني المرقم 2399 بتاريخ 9 آب 2018 تم إنهاء تفرغ الشخص المذكور وإعادته إلى الدائرة البرلمانية/ قسم مكاتب المحافظات/ مكتب مجلس النواب نينوى الأيسر”.