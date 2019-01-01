العراق يرفض خوض ودية إضافية قبل كأس آسيا

شدد ستريشكو كاتانيتش، مدرب المنتخب العراقي، على أنه يلعب مباراةً وديةً إضافيةً قبل انطلاق منافسات بطولة كأس آسيا 2019.

وفي الأسبوع الماضي، خاض أسود الرافدين اختبارين وديين أمام منتخبي الصين وفلسطين، ليكسب بنتيجة 2-1 و1-0 على التوالي.

وأكد بيانٌ رسميٌ من جانب الاتحاد العراقي لكرة القدم على عدم وجود مباراةٍ تجريبية قادمةٍ أمام المنتخب، والذي أكمل جميع استعداداته للبطولة.

وسيتجه أسود الرافدين إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي في الـ3 من يناير/كانون الثاني الجاري، على أن يدشنوا مشوارهم في البطولة في الـ8 من الشهر نفسه أمام فيتنام.

وحدد كاتانيتش الأسماء الـ23 لقائمته، مستبعدا مهند عبدالرحيم، مهدي كامل، سامح سعيد، أحمد عبدالرضا ومحمد صالح.