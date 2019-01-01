العمليات الخاصة: تسمية السعدي قائداً للعمليات الثالثة بالبصرة والعبيدي للعمليات الثانية بكركوك
أمن
المصدر : News Source
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