العمليات الخاصة: تسمية السعدي قائداً للعمليات الثالثة بالبصرة والعبيدي للعمليات الثانية بكركوك

أمن

المصدر : News Source

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