الفيسبوك يحذف 80 صفحة سياسية مزيفة في العراق

كشف فريق مركز الاعلام الرقمي, الثلاثاء, عن قيام شركة فيسبوك بحذف عشرات الصفحات السياسية العراقية المزيفة التي تنتحل صفات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، خلال الأسابيع الماضية.

وقال الفريق في بيان إن “الفيسبوك حذفت حوالي 18 صفحة مزيفة تنتحل صفة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، و 31 صفحة تنتحل اسم رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وازالت 30 صفحة مزيفة باسم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، فضلا عن صفحات اخرى وهمية تزعم عائديتها لبعض السياسيين العراقيين”.

وأضاف أن “الفيسبوك مستمر في إزالة الحسابات السياسية المزيفة التي تقوم بنشر الاكاذيب والمعلومات المضللة في منصة الفيسبوك, ما تؤثر بشكل مؤكد على تجربة المستخدم مع هذه المنصة ، فضلا عن تأثيرها على الرأي العام عبر معلومات غير حقيقية”.