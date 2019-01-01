القرة داغي يعرض حلاً لأزمة السودان

دعا الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القرة داغي، اليوم الثلاثاء، إلى تشكيل مجلس يضم ممثلين عن الحكومة السودانية والمتظاهرين لحل الأزمة الراهنة في البلاد.

وقال القرة داغي عبر حسابه بموقع تويتر “يؤلمنا ما يحدث في السودان الحبيب وندعو الحكومة والمتظاهرين إلى الالتزام بحرمة القتل والتخريب والإفساد”.

كما حث الجانبين على احترام الإنسان وحقوقه والتعبير عنها بجميع الوسائل السلمية المعروفة، مطالبا السلطات بالبدء في علاج المشاكل المزمنة ومعاقبة المفسدين.

ودعا القرة داغي الى تشكيل مجلس من ممثلي المتظاهرين والحكومة لحل الأزمة.

وأعلنت الجبهة الوطنية للتغيير، وحزب الأمة، المشاركين في الحكومة السودانية، الثلاثاء، “عزمهم تقديمهم مذكرة للرئيس عمر البشير، تطالبه فيها بتشكيل “مجلس سيادة انتقالي”، يتولى تسيير شؤون البلاد”، دون تحديد زمن.

يذكر ان الشيخ الكوردي علي القرة داغي، ولد بمدينة قرة داغ في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان في عام 1949، ويحمل شهادة الدكتوراه في الشريعة والقانون، من جامعة الأزهر الشريف في مجال العقود والمعاملات المالية.