المكصوصي: القصور الرئاسية ستعود إلى الدولة

اكد النائب عن تحالف سائرون رعد المكصوصي، الثلاثاء، ان القصور والمنازل الفارهة في المنطقة الخضراء سيتم اخلائها من ساكنيها من المسؤولين السابقين في الدولة، مبيناً ان البرلمان لديه توجه لاخلاء تلك القصور واعادتها للدولة.

وقال المكصوصي في تصريح ان “البرلمان متوجه لاعادة القصور والمنازل الفارهة في المنطقة الخضراء الى الدولة، حيث سيطرح الموضوع خلال الجلسة المقبلة للبرلمان”.

واضاف ان “مسؤولي الحكومة السابقة لازالوا يقطنون تلك القصور، الامر الذي يعد خطأً كبير ومن المفترض تسليمها الى الدولة بعد الانتهاء من فترة الحكم”.

واوضح المكصوصي، ان “تلك القصور سيتم اعادتها الى الحكومة، خاصة ان الاصلاح ماضٍ في هذا المشروع، من اجل عدم هيمنة بعض الاشخاص على مقدرات الدولة”.