Posted on by

النائبة الجميلي توضح حقيقة الفيديو الذي انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي

اصدرت النائبة وحدة الجميلي، الثلاثاء، توضيحا بشأن حقيقة الفيديو الذي انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي وهي تطلق النار عشوائيا.

وقالت الجميلي في منشور على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، ان “حقيقة مقطع الفيديو الذي انتشر على التواصل الاجتماعي هو خلال حفل زفاف لاحد الاشخاص الاعزاء في مدينة الرمادي وبمنطقة ريفية”.

واضافت الجميلي ان “السلاح كان فيه رصاص للصوت فقط (خلب)”، مقدمة “اعتذارها بشأن ذلك”.

يذكر ان ناشطين تناقلوا على موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه قيام النائبة وحدة الجميلي بحمل سلاح مسدس والرمي عشوائيا، فيما ذكروا ان هذا حصل خلال احتفالات رأس السنة الميلادية وهو مخالف للقانون.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close