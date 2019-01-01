النائبة الجميلي توضح حقيقة الفيديو الذي انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي

اصدرت النائبة وحدة الجميلي، الثلاثاء، توضيحا بشأن حقيقة الفيديو الذي انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي وهي تطلق النار عشوائيا.

وقالت الجميلي في منشور على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، ان “حقيقة مقطع الفيديو الذي انتشر على التواصل الاجتماعي هو خلال حفل زفاف لاحد الاشخاص الاعزاء في مدينة الرمادي وبمنطقة ريفية”.

واضافت الجميلي ان “السلاح كان فيه رصاص للصوت فقط (خلب)”، مقدمة “اعتذارها بشأن ذلك”.

يذكر ان ناشطين تناقلوا على موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه قيام النائبة وحدة الجميلي بحمل سلاح مسدس والرمي عشوائيا، فيما ذكروا ان هذا حصل خلال احتفالات رأس السنة الميلادية وهو مخالف للقانون.