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امام انظار السيد وزير التعليم العالي العراقي

نقابة الاكاديميين العراقيين في البصرة تتحفظ على السياسات اللامبررة لعمداء بعض الكليات و رئاسة جامعة البصرة برفض تمثيل النقابة بكلياتهم و رئاسة الجامعة و حسب قانون 61 لسنة 2017 و الذي شرعه البرلمان العراقي و ان دل ذلك على شئ انما يدل على عدم احترام القوانين الصادرة من الجهات التنفيذية و التشريعية و عدم المهنية و الاكاديمية لبعض القيادات الجامعية بالبصرة . و من هنا نطالب معالي السيد وزير التعليم العالي و البحث العلمي المحترم من تغيير كافة القيادات الجامعية في البصرة و التي مضى عليها مدة طويلة و لابد من تنشيط عمل الجامعات بحلة جديدة خاصة جامعة البصرة و ان اغلب هذه العمادات بالوكالة لما يزيد عن اربع سنوات و تحرير التعليم بالبصرة من الغطرسة و المحسوبية و الدكتاتورية. و ان الجامعاتصروح علم و ثقافة و بناء مجتمع ديمقراطي حر و ليس بناء مجتمع فئوي متغطرش و مُهمش و قد اثر سلباً تعامل هذه القيادات على الاكاديميين و اداء الجامعات و بالاخص خلال الفترة التي تولى العيسى وزارة التعليم. و اليوم بوجود شخصية مهنية و اكاديمية مثل معالي الاستاذ الدكتورقصي السهيل المحترم نأمل خيراً بالبصرة و خاصة اعادة بناء البيت الجامعي البصري.

د. حسين علي العيداني

نقيب الاكاديميين العراقيين

فرع البصرة

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