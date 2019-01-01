بجهود متميزه قريباً افتتاح معمل الخياطه العسكريه

بجهود متواصله من قبل الكوادر الفنيه

والهندسية والاعلامية وبتوجيه مباشر من قبل رئيس هيئة استثمار بغداد المهندس شاكر الزاملي سيتم قريباً إفتتاح معمل الخياطة العسكري المستثمر من قبل شركة تاج الوزير للتجارة العامة .

القائمون على المشروع أكدوا على أن الإفتتاح سيكون مطلع العام المقبل ، حيث سيكون إضافة نوعية للبدلات العسكرية واللوازم المتعلقة بها من أجل تقديم أفضل منتج للجيش العراقي .

الجدير بالذكر أن المشروع يتكون من طابقين بمساحة تزيد على دونمين في منطقة باب الشيخ ، المعمل تم تجهيزه بمكائن من مناشئ ألمانية وإيطالية وأمريكية ويابانية بكفاءة تضاهي ماموجود في الدول المتقدمة كذلك وجود نظام ( باص بار ) لنقل الطاقة الكهربائية ذات منشأ تركي أيضاًيحتوي المعمل على منظومة الدفاع المدني ومنظومة كاميرات أمنية للمراقبة كما وان المعمل يحتوي على أكثر من ٢٥٠ جهاز خاص بالخياطة وأجهزة مساعدة أخرى وسيوفر المعمل أكثر من ٣٠٠ فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .