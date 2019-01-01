تربية بابل : 5125 متقدم ومتقدمة للامتحانات الخارجية

اعلنت المديرية العامة للتربية في محافظة بابل / قسم الامتحانات استلامها ( 5125 ) معاملة لكلا الجنسين من المتقدمين للامتحانات الخارجية للعام الدراسي 2018-2019 وللمراحل الدراسية كافة .

مديرة قسم الامتحانات في المديرية السيدة احلام عبد الحسين بينت انه تم استلام المعاملات وفق الضوابط والتعليمات الوزارية الخاصة بالامتحانات الخارجية ، مؤكدةان موظفي القسم في الوقت الحالي يقومون بأعمال التدقيق لجميع المعاملات وتنظيم قوائم خاصة بهم ، مضيفةً ان المعاملات قسمت الى ( 1624) معاملة للمرحلة الابتدائية و(2122) معاملة للمرحلة المتوسطة و(1807) معاملة للمرحلة الاعدادية ( بفرعيها العلمي التطبيقي والإحيائي، الادبي ) .

يذكر ان وزارة التربية اعلنت جدول الامتحانات التمهيدية للدراسة الخارجية اذ ستبدأ الامتحانات لجميع المراحل يوم الاحد الموافق 3/2/2019 وتنتهي يوم السبت الموافق 9/2/2019 للمرحلة الابتدائية ، اما المرحلة المتوسطة فستنتهي يوم الاثنين الموافق 11/2/2019 ، والمرحلة الاعدادية تنتهي يوم الاحد الموافق 10/2/2019

فراس محمد حسن

مدير العلاقات العامة والإعلام