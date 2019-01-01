تغريم عدد من لاعبي الصقور بسبب غيابهم عن الحصة التدريبية

قررت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي، فرض عقوبات مالية على عدد من لاعبي فريق كرة القدم، وذلك لتخلفهم عن الوحدات التدريبية مساء اليوم الثلاثاء.

وذكر النادي في بيان انه “بناءً على قرار الكادر التدريبي للفريق، قررت الهيئة الإدارية تغريم عدد من اللاعبين بقطع مبلغ خمسة ملايين دينار من استحقاقاتهم المالية المقبلة، وذلك بعد تخلفهم عن الحضور للوحدة التدريبية الاولى للفريق بعد انتهاء فترة الإجازة”.