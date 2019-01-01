Posted on by

تغريم عدد من لاعبي الصقور بسبب غيابهم عن الحصة التدريبية

قررت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي، فرض عقوبات مالية على عدد من لاعبي فريق كرة القدم، وذلك لتخلفهم عن الوحدات التدريبية مساء اليوم الثلاثاء.

وذكر النادي في بيان انه “بناءً على قرار الكادر التدريبي للفريق، قررت الهيئة الإدارية تغريم عدد من اللاعبين بقطع مبلغ خمسة ملايين دينار من استحقاقاتهم المالية المقبلة، وذلك بعد تخلفهم عن الحضور للوحدة التدريبية الاولى للفريق بعد انتهاء فترة الإجازة”.

  • واضاف ان “الهيئة الإدارية للنادي بأنها سوف تتخذ إجراءات صارمة في حال تكرر غياب اللاعبين للحصة التدريبية ليوم غد الاربعاء”.
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close