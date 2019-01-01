حادث مروع في السليمانية يسفر عن مصرع واصابة خمسة اشخاص

افاد مصدر حكومي، اليوم الثلاثاء، بوقوع حادث سير في مدينة رانية، جنوبي مدينة السليمانية، اسفر عن مصرع واصابة خمسة اشخاص.

وقالت مديرية شرطة رابرين في بيان ان الطريق العام وسط مدينة رانية، قرب تقاطع رابرين، شهد انقلاب سيارة حمل من نوع تويوتا، تحمل خمسة اشخاص.

واضاف ان احد الركاب، وهو شاب يبلغ من العمر 16 سنة، لقي مصرعه في الحادث، وتم تسليم جثته الى ذويه من قبل الطب العدلي.

وتابع البيان ان احد المصابين، ولشدة اصابته، تم نقله الى مستشفى مدينة السليمانية، مشيرا الى فتح تحقيق بالحادث، وتوقيف السائق وفق المادة 24 من القانون.