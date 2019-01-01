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خمسة من قضاة محكمة التمييز الاتحادية يؤدون اليمين القانونية

بغداد / إعلام القضاء

أعلن مجلس القضاء الأعلى عن تعيين خمسة قضاة من أعضاء محكمة التمييز الاتحادية وترديدهم لليمين القانونية.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن ” أعضاء محكمة التمييز الاتحادية أدو اليمين القانونية إمام رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان”.

وأضاف البيان أن” المرسوم الجمهوري المرقم (81) واستنادا إلى إحكام المادتين 47/ثالثا و48 من قانون التنظيم القضائي عين خمسة من القضاة في محكمة التمييز الاتحادية بعد تصويت مجلس النواب العراقي بالموافقة عليهم وعلى ضوء ترشيح مجلس القضاء الأعلى وهم كل من (القاضي كاظم عباس حبيب الخفاجي والقاضي محمد قاسم الجنابي والقاضي نعمان كريم احمد البياتيوالقاضي حسن فؤاد منعم الخفاجي والقاضي محمد عبد علي شدهان الغانمي “.

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