صحفيون كُرد يبدأون بتحريك دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية

اعلن صحفيون كُرد في محافظة السليمانية، الاثنين، عزمهم تحريك دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية برهم صالح، متهمين اياه بـ”عدم دفع مستحقاتهم المالية”.

وقال الصحفي دانا طيب في حديث إن “أكثر من عشرة صحفيين وإعلاميين من محافظة السليمانية بدأوا بتحريك دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية برهم صالح”، مشيراً الى ان “صالح كان مالكا لمؤسسة اعلامية سرحت كثيرين ولم تدفع لهم مستحقاتهم المالية”.

وأضاف طيب، أن “المؤسسة تتحجج بعدم وجود عقد مبرم بيننا، وجميعنا نملك عقود تلزم المؤسسة دفع مستحقاتنا، لكنهم يتقوون برئيس الجمهورية وهو مالك المؤسسة” على حد تعبيره.

وأوضح طيب، الذي قال إن (زملاءه خولوه بالتحدث نيابة عنهم)، إن “الاجراءات القانونية ستتم بشكلها النهائي بعد اعياد رأس السنة الميلادية”، لافتا الى أن “هناك مخاوف من تهديدات تصلنا من التابعين للرئيس صالح مستغلين نفوذهم، لكننا مصرين على استحصال حقوقنا”.

يذكر أن برهم صالح أدى اليمين الدستورية كرئيس ل‍جمهورية العراق في الثاني من تشرين الاول عام 2018 بعد أن حصل على غالبية اصوات مجلس النواب.