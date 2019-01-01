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مدرب ايران: مواجهة اليمن أصعب من العراق

وصف كارلوس كيروش، مدرب المنتخب الإيراني، مباراة فريقه أمام نظيره اليمني بأنها الأصعب في مشواره في دور المجموعات لمنافسات كأس آسيا 2019.
وستفتح إيران مشاركتها أمام اليمن في الـ7 من يناير/كانون الثاني الجاري، لتلتقي بعد ذلك بمنتخبي فيتنام والعراق.
ويُنظر إلى أسود الرافدين بصفتهم أعتى منافسي المنتخب الإيراني في المجموعة الرابعة للبطولة، ولكن كيروش خالف هذا الرأي السائد.
وقال المدرب البرتغالي، “المباراة الأولى هي دائما الأصعب في مثل هذه البطولات لأنها تمنح الفائز كل شيءٍ، وتكاد تحرم الخاسر من كل شيءٍ كذلك”.
وأكمل “لا يمكننا أن نبدأ مثل هذه المباراة في كأس آسيا ونحن نفكر في أي أمرٍ آخر.. حينما ننتهي من مباراتنا ضد اليمن، يمكننا حينها فقط أن نفكر في فيتنام، وثم من بعد ذلك أن نفكر في العراق”.
وعن تكهناته بالنتيجة، قال كيروش للموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، “اليمن إما ستتعادل أو تخسر، ولكن من الصعب الانتصار على المنتخب اليمني”.
وفي النسخة الماضية من كأس آسيا، كان أسود الرافدين قد تصادموا مع جارتهم إيران في ربع النهائي، ليقصوها بركلات الجزاء الترجيحية ويواصلوا الطريق نحو نصف النهائي.

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