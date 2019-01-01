مسرور بارزاني يكشف اكبر مخاوفه خلال العام الجديد

قال مستشار مجلس أمن اقليم كوردستان، مسرور بارزاني، الاثنين ان مصير الشعب الكوردي في سوريا يسير نحو المجهول.

وجاء تعليقات بارزاني خلال رسالة تهنئة بقدوم العام الجديد، وجهها لعموم شعب اقليم كوردستان والعالم أجمع.

وقال بارزاني ان “أكثر ما يثير قلقنا في هذا الوقت، هي الأوضاع السائدة في غرب كوردستان، الشعب الكوردي في غرب كوردستان يتجه نحو مصير مجهول”.

ودعا بارزاني كافة الاطراف الى “إزالة المخاطر المحيطة بهم بأسرع وقت ممكن و بشكل فعلي، من خلال الحوار وبالسبل السلمية” .

وأكد أن شعب كوردستان يمد يد العون و السلام لجميع الأطراف، مجددا رغبة الكورد في حل القضايا الخلافية مع بغداد بالحوار ووفقا لمواد الدستور العراقي.

ودعا بارزاني كافة الأطراف الكوردية الى “احترام إرادة الشعب، والبت في تشكيل الكابنة الجديدة للحكومة، لكي ينعم المواطنون بالخدمات التي يستحقونها في أقرب وقت ممكن”.