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مصرع طفلة بطلق ناري في احتفالات رأس السنة

اعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، مصرع طفلة جراء اصابتها بطلق ناري في احتفالات رأس السنة في العاصمة بغداد.

وقالت وزارة الصحة في بيان ان الطفلة هاجر عباس ذات الـ14 عاما توفيت في مستشفى مدينة الامامين الكاظمين نتيجة اصابتها بطلق ناري في الرأس ليلة امس خلال الاحتفال باعياد الميلاد.

أعلنت وزارة الصحة العراقية يوم الثلاثاء ان أكثر من 100 شخص اصيبوا بجروح جراء الألعاب النارية واستخدام الرصاص الحي في الاحتفال بليلة رأس السنة في عموم البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان اليوم، ان جانب الرصافة في العاصمة بغداد سجل اصابة 47 شخصا 10 منهم اصيبوا بالرصاص الحي.

واضاف انه تم تسجيل 57 اصابة في عموم البلاد، منوها الى ان هذه الاحصائية اولية في اشارة الى ان عدد الاصابات قابل للزيادة.

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