مصرف الرافدين يدعو عملاءه لتحريك حساباتهم المالية ويحذر

دعا مصرف الرافدين المواطنين لتحريك حساباتهم الخاملة التي مضى عليها سنوات بهدف تلافي تجميدها وتحويلها لحسابات البنك المركزي العراقي.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان إن الإدارة العامة للمصرف تدعو المواطنين إلى تحريك حساباتهم الخاملة التي مضى عليها سنوات عدة من دون إيداع أو سحب في حساباتهم الجارية والتوفير، مبينا إن التعليمات والقوانين المصرفية السارية تقتضي بتجميد الحسابات المتوقفة والخاملة في التوفير والجاري التي يمضي عليها سبع سنوات وتحويلها إلى البنك المركزي العراقي.

وحث البيان الزبائن على تجنب خمول أرصدتهم والابتعاد عن الاكتناز السلبي عبر الاحتفاظ بالنقد في الأماكن الخاصة بدلا من المصارف المعروفة.