Posted on by

مفوضية تكشف ارتفاعاً بالوفيات في العراق خلال ٢٠١٨

اكد عضو مجلس المفوضية العليا لحقوق الانسان فاضل الغراوي ارتفاع حوادث السير في العراق لعام 2018 في عموم محافظات العراق .

واضاف الغراوي في بيان ان فرق المفوضية وثقت ارتفاع حوادث السير في عام 2018 في عموم محافظات العراق، مما ادى الى وفاة واصابة المئات من المواطنين والحاق الضرر بالعديد من العجلات والطرق، نتيجة السرعة المفرطة وقلة خبرة السائقين قياسا بمستوى الاعمار، وعدم التقيد بتعليمات المرور العامة وفتح الباب على مصراعيه باستيراد عجلات تخلو من شروط المتانة والامان، إضافة الى قدم الطرق وتضررها والتي اصبحت غير صالحة للسير.

ودعا مديرية المرور العامة بتكثيف البرامج الخاصة بتوعية المواطنين بالمخاطر المرورية وتفعيل الغرامات المرورية والزام السائقين جميعا بالقواعد المرورية دون استثناء .

كما دعا الغراوي مديرية المرور العامة ايضا الى تقديم دراسة شاملة الى رئاسة الوزراء ومجلس النواب تتضمن اعداد الحوادث واعداد الوفيات والاصابات لعام 2018 واسبابها، بالاضافة الى واقع الطرق المرورية وعدم استيعابها لهذا الكم الهائل من العجلات التي تتسب بمخاطر جسيمة على حياة المواطنين .

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close