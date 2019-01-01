مفوضية تكشف ارتفاعاً بالوفيات في العراق خلال ٢٠١٨

اكد عضو مجلس المفوضية العليا لحقوق الانسان فاضل الغراوي ارتفاع حوادث السير في العراق لعام 2018 في عموم محافظات العراق .

واضاف الغراوي في بيان ان فرق المفوضية وثقت ارتفاع حوادث السير في عام 2018 في عموم محافظات العراق، مما ادى الى وفاة واصابة المئات من المواطنين والحاق الضرر بالعديد من العجلات والطرق، نتيجة السرعة المفرطة وقلة خبرة السائقين قياسا بمستوى الاعمار، وعدم التقيد بتعليمات المرور العامة وفتح الباب على مصراعيه باستيراد عجلات تخلو من شروط المتانة والامان، إضافة الى قدم الطرق وتضررها والتي اصبحت غير صالحة للسير.

ودعا مديرية المرور العامة بتكثيف البرامج الخاصة بتوعية المواطنين بالمخاطر المرورية وتفعيل الغرامات المرورية والزام السائقين جميعا بالقواعد المرورية دون استثناء .

كما دعا الغراوي مديرية المرور العامة ايضا الى تقديم دراسة شاملة الى رئاسة الوزراء ومجلس النواب تتضمن اعداد الحوادث واعداد الوفيات والاصابات لعام 2018 واسبابها، بالاضافة الى واقع الطرق المرورية وعدم استيعابها لهذا الكم الهائل من العجلات التي تتسب بمخاطر جسيمة على حياة المواطنين .