ممثله يكشف دور السيستاني في اختيار حكومة عبد المهدي

قال عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجعية العليا في النجف المتمثلة بآية الله علي السيستاني يوم الاثنين ان المرجعية وضعت “الاسس الصحيحة والسليمة” في اختيار الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة عادل عبد المهدي.

وذكر بيان صادر عن هيئة النزاهة اليوم، ان رئيسها القاضي (عزت توفيق جعفر) التقى الكربلائي “وبحثا أبرز التحدِّيات التي تواجه عمل الأجهزة الرقابيَّة، وسبل دعم المرجعية الدينيَّة لمنظومة مكافحة الفساد الوطنيَّة”.

ونقل البيان عن الكربلائي قوله إن “المرجعيَّة وضعت الأسس الصحيحة والسليمة لاختيار الحكومة والملاحم الإداريَّة الناجعة لإدارة الدولة، وهو ما يُمثِّلُ خطوةً عمليَّـةً لمكافحة الفساد”، مُنبِّهاً إلى أنَّ “سوء الإدارة ووجود بعض القوانين التي شرعنت الفساد هو جانبٌ من الجوانب التي باتت تنخر جسد الدولة، وتنهك الميزانيَّة العامَّة وتهيِّئ الأرضيَّـة الخصبة للفساد”.

ودعا ممثل المرجع السيستانيّ يدعو لتمكين الأجهزة الرقابيَّة عبر سدِّ الثغرات القانونيَّة التي ينفذ منها الفساد.