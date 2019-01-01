نائب إيراني يشكو من منافسة تجارية “غير عادلة” في النجف وكربلاء

أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني حشمت الله فلاحت بيشه، الثلاثاء، وجود منافسة تجارية “غير عادلة” في محافظتي النجف الاشرف وكربلاء المقدسة، مشيرا إلى أن ذلك ادى لغياب الشركات الإيرانية عن السوق العراقية.

وقال بيشه في تصريح اوردته وكالة الانباء الإيرانية الرسمية “إرنا” إن “أسواق بغداد تفتقر إلى البضائع الإيرانية وهناك منافسة تجارية غير عادلة في مدينتي النجف الاشرف وكربلاء المقدسة، تؤدي عمليا الي غياب الشركات الإيرانية من السوق العراقية”.

وأضاف أن “للعراق دورا ومكانة مهمه في العلاقات الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية وبغض النظر عن القضايا الاستراتيجية والأيديولوجية، فلهذا البلد اهمية بالغة لنا من الناحية الاقتصادية والتجارية والدينية”.

واشار إلى جلسة لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني المنعقدة يوم الاحد الماضي لدراسة العلاقات الاقتصادية مع العراق وسوريا قائلا: “توصلت اللجنة إلى ان نتائج اداءنا من الناحية الاقتصادية في العراق ليست مرضية خلافا للنتائج الايجابية التي توصلنا اليها من الناحيتين السياسية والعسكرية”.