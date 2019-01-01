نائب رئيس البرلمان يشدد “في ضوء التغيرات” على تطبيق المادة 140

شارك نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير حداد في ندوة نظّمها مركز (آينده) للدراسات والتي كانت تحت عنوان (مستقبل العلاقات بين بغداد وإقليم كوردستان في ضوء التغيّرات) لمحمد هموندي، وحضرها عدد من البرلمانيين والمثقفين والسياسيين في مقر إتحاد برلمانيي كوردستان في أربيل .

وأكّد نائب رئيس مجلس النواب خلال مداخلة له في الندوة على ضرورة العمل لتنفيذ فقرات المادة 140 في الدستور العراقي وتأمين المستحقات المالية لاقليم كوردستان ولجميع المحافظات العراقية مع الأخذ بنظر الاعتبار نسبة المحرومية والحاجة الى الإعمار والخدمات في الموازنة.

وشدّد على ضرورة الإلتزام بالدستور في حل جميع الإشكاليات بين الحكومة الاتحادية واقليم كوردستان.