نائب عراقي يقدم اعتذاراً شديداً: يجوز زواج المسلمين من المسيحيات

قدم النائب عبد الأمير الدبي، الاثنين، اعتذاره للمسيحيين على خلفية تصريحات سابقة له، مؤكدا أنه من الداعمين لاستحقاقهم الوزاري بحكومة عادل عبد المهدي.

وقال الدبي في بيان إن “الحديث في الفترة الاخيرة كثر حول مقطع تحدثت فيه عن الاخوة المسيحيين حول زواج المسلمين من المسيحيات”.

وأضاف، أن “من يتمعن في الحديث لايوجد هناك اي تجاوز او مس او جرح لمشاعر الاخوة، وان الدين الاسلامي يجوز الزواج من المسيحيات ولا اشكال في ذلك شرعا”.

وتابع الدبي أن “الجميع بما فيهم الاخوة ريان الكلداني واسوان الكلداني يعرفون موقفي المتشدد بالمطالبة بحقوق الاخوة المسيح وخاصة في حقهم في وزارة العدل او اي وزارة اخرى”.

وأكد أن “اخلاقنا وتربيتنا لاتسمح لنا ان نتجاوز على اخوة شاركونا في الوطن والعيش فيه الاف السنين واخر ما قدموه هو انهم قدموا دمائهم معنا من اجل تحريره من دنس المجرمين”.

وشدد الدبي على أنه “لايمكن ان نساوم على كرامة وحقوق الاخوة المسيح ومن سابع المستحيلات ان نفكر بجرح مشاعرهم، واذا كانوا متحسسين مما طرحنا وان تم فهمه خطأ فاننا نعتذر منهم شديد الاعتذار، والعذر عند كرام القوم مقبول”.