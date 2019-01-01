وزارة الموارد المائية تساؤلات مشروعه ؟

في رحلة استطلاع من على الجسور المطله على نهري دجله والفرات وكلِ امل بامتلاء هذين النهرين الخالدين بالمياه بعد هذه الوفره من امطار الخير الغزيره والسيول المدمره التي جرفت حتى البيوت واذا بي اصعق لما رأيت وكأن هذينالنهرين استثنيتا او غير مشمولين من هذه الوفره وهما يعانيان النقص الكبير في انخفاض منسوبهما من المياه فجزرها الوسطيه التي ظهرت في وسطمها وجوانبها كبرت اكثر ولما رأينا هبت السماء وهديتها النازله من كمية الامطار الكبيرة فرحنا بعذه الهدية واعتبرناها تعويضا عمااقترفته الجارة المسلمه تركيا بها ،، بعد قطعها حصة العراق الكامله من المياه كونها دولة المصب العام ولم تنفع معها المناشدات والمطالابات المتكرره حتى بحت اصواتنا بل على العكس من ذلك اقامت مجموعة سدود عملاقه من ابرزها سد ( اليسو )

فسعت هذه السد الاستيعابيه وحده توازي او ما يعادل استيعاب نهري دجله والفرات معا فلم تحسب لذلك حساب بالرغم من العلاقات الاقتصادية التي تجاوزت العشرين مليار دولار سنويا ،، فلو ارادت الحكومه العراقية معالجة ذلك بعدمالتعامل الاقتصادي اعتقد انه كفيل بحل هذه المشكله المستعصيه . والغريب في الامر ان في العراق وزارة تحمل اسم وزارة الموارد المائية تبين لنا انها اسم على غير مسمى اي اسما على ورق هذه الوزارة لم تفعل شيئا لمياه الامطار الغزيره التي كان بالإمكان جعلها تأخذ طريقهانحو نهري دجله والفرات لكنها لم تفعل شيئا دون ان نعرف الى اين اتجهت هذه المياه وعدم الاستفاده منها من قبل الوزاره المذكوره لذا تعتبر هذه الوزاره وجودها من عدمه واحد ولو الغيت يكون افضل بكثير من وجودها على الاقل الاستفاده مما يخصص لها سنويا من موازنه مالية .

كرار حامد زامل