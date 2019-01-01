وزير الأمن يهنئ آية الله آملي لاريجاني بتعيينه رئيسا لمجمع تشخيص مصلحة النظام

بعث وزير الأمن حجة الإسلام ‘محمود علوي’ رسالة الي آية الله ‘صادق آملي لاريجاني’، هنأه خلالها علي تعيينه رئيسا لمجمع تشخيص مصلحة النظام.

وهنأ وزير الأمن، آية الله صادق آملي لاريجاني علي تعيينه بقرار سماحة قائد الثورة الاسلامية في منصب رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام وايضا احد فقهاء مجلس صيانة الدستور في ايران، متمنيا له المزيد من التوفيق والتألق في هذين المنصبين الرفيعين.

وأحيي علوي في رسالته، ذكري الرئيسين الفقيدين لمجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله هاشمي رفسنجاني و آية الله هاشمي شاهرودي، سائلا الباري تعالي مزيدا من النجاح لآية الله آملي لاريجاني في إنجاز مهامه الموكلة بأفضل صورة ممكنة وذلك في إطار إرشادات قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله العظمي السيد علي الخامنئي (مد ظله العالي) ونظرا لخبراته القيمة والبارزة في مجلس خبراء القيادة وإدارته المخلصة لجهاز القضاء.