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وفاة واصابة اربعة اشخاص بحادث في كركوك

وقع حادث سير على احد الجسور في مدينة كركوك مما اسفر عن وقوع ضحايا بحسب مصدر طبي مسؤول وشهود عيان.

وقال المصدر والشهود ان شخصين لقيا مصرعهما فيما اصيب اثنان اخران بجروح بحادث سير وقع على الجسر الرابع في كركوك.

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