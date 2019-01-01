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يا متملّقين كفاكم صب الزيت على النار

احمد كاظم
بعد تصريح رجلي دين سنّي وشيعي حول التهنئة و المشاركة في عيد الميلاد و عيد راسة السنة قامت قيامة (المتملّقين) بكل اشكالهم و لم تقعد لتفسير و تعقيد وتزوير التصريحين.
المتملّقون اشكال بعضهم ليبرالي و اخر علماني و ثالث ملحد و اخرون لم يكفوا عن تأجيج الامر لغاية في نفس يعقوب و كان التصريحين اشارا الى اضطهاد المسحيين و حتى قتلهم و هذا كذب و نفاق.
ماذا يريد المتملقون من هذه الضجّة المفتعلة؟
الجواب ليثبتوا انهم ليبراليون و علمانيون و ملحدون همّهم الوحيد (الانسانية و المحبة و التأخي و عدم التفرقة) لانهم مخلوقات نادرة.
باختصار شديد: يا متملقين كفوا عن التهريج لان تأثير التهريج ضرره اكثر من ضرر التصريحين و يعقد الامر بدلا من تسويته.

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