يا متملّقين كفاكم صب الزيت على النار

احمد كاظم

بعد تصريح رجلي دين سنّي وشيعي حول التهنئة و المشاركة في عيد الميلاد و عيد راسة السنة قامت قيامة (المتملّقين) بكل اشكالهم و لم تقعد لتفسير و تعقيد وتزوير التصريحين.

المتملّقون اشكال بعضهم ليبرالي و اخر علماني و ثالث ملحد و اخرون لم يكفوا عن تأجيج الامر لغاية في نفس يعقوب و كان التصريحين اشارا الى اضطهاد المسحيين و حتى قتلهم و هذا كذب و نفاق.

ماذا يريد المتملقون من هذه الضجّة المفتعلة؟

الجواب ليثبتوا انهم ليبراليون و علمانيون و ملحدون همّهم الوحيد (الانسانية و المحبة و التأخي و عدم التفرقة) لانهم مخلوقات نادرة.

باختصار شديد: يا متملقين كفوا عن التهريج لان تأثير التهريج ضرره اكثر من ضرر التصريحين و يعقد الامر بدلا من تسويته.