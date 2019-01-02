أعوام بؤس وشقاء خلت

سالم سمسم مهدي

كنا نراقب وكما فعل كثيرون ما يجري في العالم ليس حصرا بما في جانبه الترفيهي والسياحي الذي هو حق طبيعي للشباب بعد عام من الجهد والكدح والدراسة وإلتماس ما يشبع رغبتهم في الحياة وإعادة الحسابات بما تحقق منها …

بل كنا نتطلع في عالم مضطرب من منظار آخر يتمثل بتحديد الانجازات المتحققة من ذوي الشأن على طريق الارتقاء بالبلدان إلى مواقع متقدمة والنجاح في ذلك فوجدنا كثير من البلدان وبحكمة من تولى أمرها قد حجزت مساحات واسعة في حقول المعرفة والصناعةورفع مستوى المواطن ثقافيا وتعليميا وصحة وخدمات فأدى ذلك إلى رضا الشعوب عن ربابنة إدارة الدولة الذين كانوا أمثلة حية في المعرفة والصدق والكفاءة والأهلية للمنصب …

على العكس تاهت دول أخرى في دروب المحن بعد أن سلك بها حكامها أنفاق مظلمة لا يُرى فيها غير الإحباط ولا يشعر أبنائها بذاتهم وموقعهم أو الإحساس بأنهم جزء من القرار الذي فيه مصيرهم بل أنهم يتحملون تبعة الأخطاء التي يرتكبها حكام أغبياء جبابرة متسلطين يدارونفشلهم بهراواتهم التي سلموها بيد حاشية بائسة مستعدة لخرق كل قوانين الأخلاق من أجل ضمان بقاء أولياء نعمتهم من الظلمة والجائرين ممسكين بالسلطة …

ما أثار الاستغراب هو أننا وجدنا ان حكام الفئة الثانية الهاتكة للحقوق والمُدمِرة والفاشلة يتحدثون عن الشرف والأخلاق والكبرياء وتدعي أنها مرتبطة بجذور الماضي الذي يحمل كل هذه الصفات الحميدة التي لا يدانيها غيرهم أحد كما يقولون …

أما أولئك الذين عبروا ببلدانهم أشواطاً بعيدة في مجالات العلوم والتطور وأنصاف الناس في حقوقهم وأموالهم وبتوفير كل ما يحفظ لهم كرامتهم فأنهم لا يتطرقون للماضي المزور لا من بعيد أو قريب بل ينحصر ما يقولون في قدرتهم على تقديم ما هو الأفضل لبلدانهم …

كل هذا وجد لهُ حيزاً في استعراض فكري للأحداث التي مر بها شعبنا في سنه خلت وما سبقها من الأعوام فوجدنا تشابهاً في المحصلة وشقاء في النتيجة ودماء وعذاب مؤطر بأطر دينية على الناس تقبل نتيجته تلك لدرجة أن بعض المتزلفين يرفعه إلى منزلة القدر المكتوب الذييجب أن لا نحيد عنه أو نتململ بل علينا أن نرضى به لأنه محتوم ويجب أن لا نفكر في غيره …

هذا يرسخ نظرية الافضل من دونه أي أن من كتب له أن يكون مبدعا ناهضاً سيبقى على ما هو علية ومن وجد نفسه في القعر أو الحضيض أن يقتنع بدونيته ولا يبحث عما يخرجه من هذا المصير المجحف …

بمعنى أخر أن من وجد نفسه شقياً عليه أن يبقى كذلك حتى ولو أجتهد ودرس وتعلم ونال أرقى الشهادات فعليه أن يقتنع في بيع أي حاجة كاسدة في قارعة الطريق وهذا ما نرى عليه الكثير من الشباب في العراق من ذوي الشهادات من الذين واضبوا وتعلموا في سبيل ان يغيروا منواقعهم فوجدوا أنفسهم بعد عقود من السنين يعودون إلى ذات الحالة التي حاولوا أن يهربوا منها بعيدا …

أن ملايين الشباب المثقف العاطل عن العمل من الذين يحتاجون إلى أبسط مقومات الحياة يعيشون اليوم في واقع مزري يقتل قدرة الابداع لديهم ويحطم معنوياتهم ويحولهم إلى جهلة في التصرف بعد أن فقدوا التماس مع ما في بطون عقولهم واختصاصاتهم من معرفة لأنها لم تجد للتطبيقطريقا فأصبحت أعوامهم مليئة بالبؤس والحرمان ولا تختلف سنواتهم الحالية عن أخرى خلت وأخرى سيأتي يوم وداعها .

سالم سمسم مهدي

Salim1046@yahoo.com