أمسية ثقافية في الأسوار العكية حول كتاب ” معارج الابداع ” لعدنان كنفاني

عكا- من شاكر فريد حسن

استمرارًا لدورها الثقافي الوطني الانساني، نظمت مؤسسة الأسوار، المستندة بمقرها إلى أسوار عكا وميناء بحرها، أمسية ثقافية مميزة وراقية حول كتاب ” معارج الابداع .. ما لم ينشر من كتابات غسان كنفاني”، من اعداد شقيقه المقيم في سورية عدنانكنفاني، والصادر عن الأسوار.

تولى عرافة الأمسية الشاعر سلطان مي، وتحدث فيها الأديب يعقوب حجازي، فرحب بالحضور، وأشار إلى دور الشهيد كنفاني في الحياة الثقافية والأدبية الفلسطينية.

وبارك الشاعر سامي مهنا اصدار الكتاب، وأثنى على دور الأسوار الريادي في خدمة الثقافة الوطنية الفلسطينية الملتزمة.

في حين تحدث الناقد أنطوان شلحت عن مختلف محطات وجوانب حياة الأديب الشهيد غسان كنفاني، منوهًا إلى غزارة نتاجه في فترة قصيرة من العمر، حيث تم اغتياله.