أنشطة مبتكرة لحرق 1000 سعرة حرارية

يعتقد كثيرون أن المشي والركض والتمارين الرياضية فقط ما يسهم في حرق السعرات الحرارية، والحقيقة أن هناك أنشطة يومية سهلة تساعد على حرق هذه السعرات، منها:

1- التدليك والمساج:

التدليك والمساج لمدة ٢٠٠ دقيقة، أي بمعدل ثلاث ساعات و20 دقيقة، كفيل بحرق ألف سعرة حرارية.

٢- استخدام مجفف الشعر:

التقليل من الذهاب إلى مراكز التجميل، واستخدام مجفف الشعر لمدة ٣٠٠ دقيقة، يحرق 1000 سعرة حرارية.

٣- الطبخ:

تقطيع الخبز، والتحرك، واستخراج الأدوات من الأدراج يحرق ١٠٠٠ سعرة، وكذلك الحال عند الطهو لمدة خمس ساعات تقريباً «بمعدل طهو من 5-10 وجبات».

٤- المشي أثناء التحدث بالهاتف:

المشي في أرجاء المنزل أثناء التحدث بالهاتف، أو لأي سبب آخر، يحرق 1000 سعرة حرارية خلال خمس ساعات.

٥- تنظيف وترتيب الخزانة:

فرز الملابس، وجمع ما نريد التخلص منه، ونفض الغبار عن الرفوف، وإعادة ترتيبها لمدة 350 دقيقة، يحرق 1000 سعرة حرارية.

٦- اللعب مع الأطفال، أو الحيوانات الأليفة:

من أمتع الوسائل لحرق السعرات الحرارية قضاء من 3-5 ساعات باللعب مع الأطفال، أو الحيوانات الأليفة.

٧- التسوق:

كفيل بحرق ١٠٠٠ سعرة حرارية عندما يستمر من 3-5 ساعات، وهذا الأمر يرتبط بمدة المشي، وسرعته، وعدد مرات تجربة الملابس، وثقل الأكياس.

٨- مشاهدة التلفاز:

كل دقيقة نشاهد فيها التلفاز نحرق سعرة واحدة.

٩- قراءة الكتب:

قراءة كتاب في ٦٦٧ دقيقة، أي بمعدل قراءة ٢٠٠ صفحة، كفيل بحرق حوالي ١٠٠٠ سعرة حرارية.

كما أن الوقوف يجبر العضلات على العمل، وهذا يؤدي إلى حرق كثير من السعرات، وكذلك الحال مع تصفح الإنترنت، والضغط على الأزرار.

نصيحة:

عدم إجبار النفس على حرق السعرات بطرق غير محببة، واستبدال ذلك بأنشطة مفضلة لعدم الشعور بالملل.

ملاحظة: عندما تريدين حرق سعرات أقل من ١٠٠٠ يمكنك تقسيم الزمن على ١٠ ليصبح لحرق 100 سعرة.

الصور

1حرق السعرات الحرارية

2حرق السعرات الحرارية بعدة طرق

3طرق مبتكرة لحرق السعرات الحرارية

4 حرق السعرات بالتسوق

5 حرق السعرات بمشاهدة التلفاز

6 حرق السعرات بالعب مع الحيوانات

7حرق السعرات الحرارية

8حرق السعرات بالقراءة

9حرق السعرات الحرارية بتنظيف الخزانات