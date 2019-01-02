إيران تعول على مقاتلين حاربوا في ثلاث دول بينها العراق في مواجهة أمريكا

قال نائب وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد قاسم تقي زادة يوم الثلاثاء ان بلاده على اهبة الاستعداد في مواجهة تهديدات امريكا واسرائيل العسكرية بالاعتماد على قدراتها وعلى مقاتلين حاربوا في العراق وسوريا واليمن.

وقال العميد تقي زادة في كلمة له اليوم في طهران ، ان “قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري العميد قاسم سليماني قال في وقت سابق، انما تحقق في عملية (فاو) وكذلك ما تحقق أخيرا من إنجازات ومكتسبات بيد المدافعين عن المراقد (..) في العراق وسوريا والحديدة، كان ثمرة تلاوة القرآن الكريم من قبل المناضلين وسط ساحة الحرب”.

واشار ان “وزارة الدفاع صامدة اليوم بوجه تهديدات اميركا واسرائيل”، مردفا بالقول ” نحن مستعدون للدفاع عن البلاد إذا ما اقتضى الأمر”.