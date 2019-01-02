الاطاحة بأشخاص سرقوا عشرات الالاف من الدولارات ومثلها من الملايين الدنانير و2 كغم ذهب ببغداد

أعلن إعلام عمليات بغداد يوم الاربعاء عن القاء القبض على مطلوبين متورطين بسرقة عشرات الالاف من الدولارات ومثلها من الدنانير العراقية في منطقتين مختلفتين من العاصمة.

وقال الاعلام في بيان اليوم، ان قوة من مكافحة اجرام بغداد ألقت القبض على متهمين اثنين لقيامهما بسرقة مبلغ من المال قدره (٧٤ ألف دولار امريكي و ٢٠ مليون دينار عراقي) من داخل دار في منطقة حي العامل، ومتهم اخر لقيامه بسرقة مبلغ من المال قدره (١١) الف دولار امريكي و مصوغات ذهبية تقدر بـ ( ٢ ) كغم من داخل دار في منطقة الاعظمية.

واشار البيان الى اعتقال متهم لقيامه بسرقة مبلغ من المال قدره (٧٠ مليون دينار عراقي) من داخل عجلة في منطقة بغداد الجديدة، بالإضافة الى القاء القبض على متهمين اثنين من قبل مكتب سرقة سيارات الرصافة لقيامهم بسرقة عجلتين في منطقة (المدائن) .