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البرلمان العراقي يعد بإقصاء قادة امنيين وعسكريين “كبار” بمناصب “حساسة”

قالت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية يوم الثلاثاء ان الايام المقبلة ستشهد تغييرات “كبيرة وكثيرة”، بالمناصب الأمنية في عموم البلاد.

وقال عضو اللجنة عباس صروط، ان “لجنة الأمن والدفاع البرلمانية سيكون لها تدخل في عمل اختيار القيادات الأمنية، وتنصيب قادة العمليات”، مبينا ان “الايام المقبلة سوف تشهد تغيير عدد من قادة العمليات والقيادات الأمنية في بعض المناصب المهمة والحساسة”.

وبين انه “من الخطأ الكبير ان يكون شخص في منصبه منذ سنوات طويلة، اي شخص يبقى في منصبه لمدة طويلة تكون هناك شبهات فساد ورشاوي، وهذه لمعلومات لدينا بشكل تفصيلي”.

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