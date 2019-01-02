الجنائية المركزية: المؤبد لإرهابي عمل في ما يسمى بـ”ديوان الحسبة” في الموصل

بغداد/ إعلام القضاء

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية حكما بالسجن المؤبد على أحد أفراد تنظيم “داعش” كان يعمل في ما يسمى بديوان “الحسبة” في الموصل.

وقال مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى إن “مدانا بالإرهاب اعترف في دوري التحقيق الابتدائي والقضائي بانتمائه لتنظيم داعش الإرهابي هو وأشقاؤه بعد سيطرة التنظيمعلى الجانب الأيمن من الموصل”.

وأضاف انه “تم تخصيص سكن له بعد مبايعته التنظيم ونسب للعمل في ما يسمى بديوان الحسبة لمحاسبة المخالفين لتعليمات داعش ومن ثم اشترك بعمليات عسكرية ضد القوات الأمنية فيأطراف الموصل، بحسب اعترافاته”.

وتابع المراسل أن “المحكمة وجدت الأدلة كافية لإدانة المتهم والحكم عليه بالسجن المؤبد وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005”.