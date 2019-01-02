الدكتور نوري الدليمي يعلن عن تفاصيل التعداد السكاني المقبل وخطط الوزارة المقبلة لتعزيز التعاون الدولي

أعلن معالي وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي، أن موعد التعداد العام للسكان سيتم البدء به نهاية عام ٢٠٢٠، لافتاً إلى توجيهه بمباشرة الاستعدادات الفعلية لذلك، وتوفير جميع الإمكانات المحلية والدوليةلإنجاح التعداد.

فيما أكد الدكتور نوري الدليمي أن وزارة التخطيط ستقدم في شهر تموز المقبل تقرير العراق الطوعي خلال الاجتماع السياسي رفيع المستوى الذي سيعقد في الامم المتحدة، والذي سيتضمن التحديات التي تواجهها الحكومةالعراقية في تحقيق التنمية والتنمية المستدامة، والأهداف المتحققة برغم هذه التحديات، والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون الدولي لتجاوز جميع الصعوبات التي تواجهها الجهات التنفيذية في الحكومة.

إلى ذلك ثمّن الدكتور الدليمي خلال اجتماعه بعدد من السادة المسؤولين في وزارة التخطيط، الجهود المخلصة التي تقوم ملاكات الوزارة بتنفيذها، مشدداً في ذات الوقت على أهمية التطوير العملي لجميع تشكيلات الوزارة،وفي مقدمتها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية؛ ليكون بمستوى المهمة التي يضطلع بها.

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المكتب الإعلامي