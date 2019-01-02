-الصحة والبيئة تنذر محطة ديزلات وانشطة مخالفة في الديوانية

أنذرت وزارة الصحة والبيئة إدارة محطة ديزلات شمال الديوانية وانشطة اخرى لمخالفتها ضوابط وتعليمات الوزارة.

وبينت مدير بيئة الديوانية ساهرة خليل انه تم توجيه انذار الى ادارة محطة ديزلات شمال الديوانية لوجود تسرب للزيوت الخارجة من المحطة مما أدى إلى تلوث كبير في المبزل المار بالقرب من المحطة والذي يعد مخالفة استنادا إلى قانون حماية وتحسينالبيئة، مشيرة الى ان الانذار تضمن إمهال ادارة المحطة فترة عشرة ايام لازالة المخالفة وجاء الإنذار بناءً على الكشوفات الموقعية الرقابية التي قامت بها كوادر شعبة مراقبة الكيماويات في المديرية.

واوضحت خليل انه تم توجيه ( 4) انذارات الى انشطة مخالفة اخرى في المحافظة وهي شعبة زراعة الدغاره و عيادة للأشعة والسونار وكراجين لغسل والتشحيم وجاءت تلك الانذارات نتيجة عدم التزام اصحاب الانشطة المخالفة بالمحددات البيئية الواجبتنفيذها التي نص عليها قانون حماية وتحسين البيئة المرقم 27 لسنة 2009 .

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٢-الصحة والبيئة تمنح ٩٨ موافقة بيئية خلال العام ٢٠١٨ في ميسان

منحت وزارة الصحة و البيئة (98) موافقة بيئية لمشاريع مختلفة صناعية وزراعية وخدمية مطابقة للمحددات البيئية خلال عام 2018 في محافظة ميسان.

وقال سمير عبود مدير بيئة ميسان ان هذه الموافقات منحت للمشاريع والانشطة بعد إجراء الكشوفات الميدانية عليها والتأكد من التزامها بالضوابط والتعليمات البيئية واستكمالها الإجراءات البيئية المعمول بها.

يذكر أن وزارة الصحة والبيئة قد عقدت العديد من ورش العمل وندوات التوعية البيئية لأصحاب المصانع ومعامل الطابوق وحثهم على حماية وتحسين البيئة بتطبيق التعليمات البيئية والمساهمة الفعلية من أجل صحة المواطن وبيئته.

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٣-الصحة والبيئة : انذار مؤسسات صحية مخالفة في نينوى

وجهت وزارة الصحة والبيئة انذارا لعدد من المستشفيات والمؤسسات الصحية العامة والخاصة المخالفة للضوابط والتعليمات البيئية في محافظة نينوى .

وقالت خالدة محمود صالح مدير بيئة نينوى ان الفرق الفنية التابعة للمديرية قامت بتوجيه إنذار الى مستشفى القيارة العام لمخالفتها الضوابط البيئية بموجب المادة (١١) من قانون حماية وتحسين البيئة رقم ٢٧لسنة ٢٠٠٩ واستنادا لأحكام المادة (٣٣) وذلك بسبب قيام إدارة المستشفى بتصريف مياه المطروحات السائلة الى مكبات المجاري لذا تم توجيه بازالة المخالفة خلال عشرة ايام من تاريخ التبليغ وبعكسه سوف تتخذ الإجراءات القانونية بحقهم بموجب القانون.

واضافت محمود ان الفرق الرقابية وجهت ايضا انذارا لعدد من المستشفيات الاهلية المخالفة للضوابط والتعليمات البيئية في محافظة نينوى ، موضحة أن مخالفات المؤسسات الصحية كانت بسبب عدم توفر وحدة معالجة المطروحات السائلة وبناءً على الكشوفاتالموقعية لفرقنا الرقابية التي تقوم بها وبشكل دوري على المستشفيات والمراكز الصحية في المحافظة تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم بموجب قانون حماية وتحسين البيئة رقم ٢٧لسنة ٢٠٠٩.