العبادي يعلن تسليم منزله بالمنطقة الخضراء ويكشف موقف عبد المهدي مما جرى

أعلن زعيم ائتلاف “النصر” رئيس الحكومة العراقية السابق حيدر العبادي، عن تسليمه منزله في المنطقة الخضراء شديدة التحصين، فيما استنكر اجراءات رافقت عملية التسليم، زعم ان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي قد رفض تلك الاجراءات.

واصدر المكتب الاعلامي للعبادي بيانا رسميا لتوضيح حصل بخصوص منزل الاخير وما رافقها من تداعيات .

وقال البيان “في يوم الاربعاء الماضي قامت قوة من حماية رئيس الوزراء باغلاق المجمع الذي فيه منزل يتخذه العبادي سكنا له وقمنا بالاتصال بمكتب عادل عبد المهدي وابلغونا انهم سيستفسرون عن الامر ولكنهم لم يعاودوا الاتصال والتوضيح” .

واشار البيان الى ان “العبادي رفض اي تصعيد وانه سلم المواقع بطريقة سلمية وانه ينهي تسليم اخر المتعلقات ومنها هذا المنزل وباشر بهذه الاجراءات الا انه تفاجأ من هذه التصرفات” .

ونوه البيان الى ان “عبد المهدي اتصل امس وابدى ايضا رفضه لهذه الاجراءات التي كانت بدون علمه حسب قوله”.

واضاف البيان “نؤكد على اتباع السياقات الصحيحة في التعامل مع عقارات الدولة مع الجميع وعدم الكيل بمكيالين من اجل تحقيق اهداف سياسية” .

ولفت البيان الى ما اسماه “وجود معلومات مغلوطة تثار حاليا ، بعيدة عن الحقيقة وهدفها واضح للجميع من اجل تضليل الراي العام الذي اصبح لديه واضحا وجود استهداف سياسي في العديد من القرارات والتوجيهات” .

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