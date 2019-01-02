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العراق يعلن الصادرات والايرادات النفطية في اخر شهر من 2018

أعلنت وزارة النفط يوم الاربعاء عن مجموع الصادرات النفطية والإيرادات المتحققة لشهر كانون الأول الماضي، بحسب الإحصائية الأولية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو).

وقالت الوزارة في بيان ان مجموع كمية الصادرات من النفط الخام بلغت (115) مليوناً و(517) الفاً و(974) برميل ، بإيرادات بلغت (6) مليارات و(99) مليوناً و(662) ألف دولار.

‎ونقل البيان عن المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد قوله إن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الأول الماضي من الحقول النفطية في جنوب ووسط وشمال العراق بلغت (115) مليوناً و(517) الفاً و(974) برميل (مئة وخمسة عشر مليوناً وخمسمئة وسبعة عشر ألفاً وتسعمئة وأربعة وسبعين برميل) وبلغ مجموع الكميات المصدرة من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق (112) مليون و(450) ألفاً و(367) برميل، فيما بلغ مجموع الكميات المصدرة من الحقول الشمالية عبر ميناء جيهان التركي (3) ملايين و(67) ألفاً و(607) براميل.

‎وأوضح أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ (52,803) دولاراً، وأن المعدل اليومي للصادرات النفطية من جنوب البلاد بلغ (3,726) مليون برميل .فيما بلغ المعدل اليومي للصادرات عبر المنفذ الشمالي (99) الف برميل .

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